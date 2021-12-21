Белгород, , 17:37 — REGNUM Новым мэром Белгорода 21 декабря стал Антон Иванов. За него проголосовало подавляющее большинство депутатов горсовета, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Здание администрации Белгорода Beladm.ru

За Антона Иванова отдали свои голоса 28 депутатов из возможных 34. Ранее чиновник возглавлял Белгородскую ипотечную корпорацию, а в октябре 2021 года был назначен первым заместителем главы города.

В конкурс на должность мэра также участвовали директор ООО «НедвижСтрой»Артём Алексеев, предпринимательСергей Даньков и Максим Малютин, выдвинутый региональным отделением ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Белгорода Юрий Галдун уволился по собственному желанию.

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