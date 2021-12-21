Подгорица, 21 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Согласно правительственному документу о развитии рынка сотовой связи в Черногории, операторы вложили более ста миллионов евро в сети и услуги за 2020−21 годы.

Nikolay Olkhovoy Вышка сотовой связи

«В течение 2020 года операторы инвестировали 61 миллион евро в развитие сетей и услуг, что способствовало дальнейшему увеличению доступности современных высококачественных услуг электронной связи на всей территории Черногории. Оценка инвестиций в сектор электронных коммуникаций в этом году составляет 40 млн евро», — говорится в правительственном докладе.

Также сообщается, что операторы инвестировали более 600 миллионов евро за предыдущие десять лет, из которых почти 450 миллионов евро за предыдущие пять лет интенсивных инвестиций.

По данным Реестра операторов электронной связи, стране лицензированы 35 операторов.