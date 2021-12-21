Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Конгрессмены в Вашингтоне требуют от технологических компаний ввести ограничения в отношении веб-сайтов, содержащих информацию о способах самоубийства, сообщает 21 декабря The New York Times.

Американские конгрессмены. 1850

Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле опубликовал двухпартийное заявление с просьбой провести брифинги о поисковых системах, хостинговых и технологических компаниях, чьи услуги могли быть использованы сайтами, пропагандирующими самоубийство.

На прошлой неделе компания Microsoft изменила свою поисковую систему Bing, чтобы понизить рейтинг одного из подобных сайтов. В понедельник, 20 декабря, сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь направил письмо в Google и Bing с просьбой полностью удалить сайт из результатов поиска — шаг, на который не согласилась ни одна из поисковых систем.