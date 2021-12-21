Москва, , 19:11 — REGNUM Чеченцы — мобильный народ, но сомнительно, что они занимались трансфером мигрантов через польско-белорусскую границу. Об этом 21 декабря ИА REGNUM эксперт по межнациональным отношениям, журналистИгорь Моисеев.

Мигранты Ggia

Лукашенко утверждает, что чеченцы, проживающие на территории Белоруссии, исторически занимались сопровождением до границы (и через границу) сирийских беженцев, напомнил политолог.

«В Белоруссии чеченская община действительно есть. Но раньше ее представители занимались контрабандой товаров из Польши и в Польшу. Поэтому все тайные тропы через границу знают прекрасно. Но контрабанда любит тишину, а здесь — все и всё в центре внимания», — отметил Моисеев.

Игорь Моисеев Чеченцы — не только «люди боя». В силу в своей ментальности они чрезвычайно мобильны, и роль профессиональных наёмников им вполне по плечу. В Европе раньше было принято нанимать на службу швейцарских гвардейцев, сейчас отчасти эту роль в том числе и в Европе играют вайнахи. Их немало и во французском Иностранном легионе. Они воевали на Донбассе, причем с обеих сторон, они на ротационной основе служат в военной полиции РФ в Сирии.

Напомним, что ранее в интервью одному из российских информационных агентств президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди организаторов доставки мигрантов из стран Ближнего Востока к польско-белорусской границе были граждане России, в том числе чеченцы.