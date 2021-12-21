Эксперт сомневается, что чеченцы из РФ переправляли мигрантов в Евросоюз
Москва, 21 декабря, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Чеченцы — мобильный народ, но сомнительно, что они занимались трансфером мигрантов через польско-белорусскую границу. Об этом 21 декабря ИА REGNUMэксперт по межнациональным отношениям, журналистИгорь Моисеев.
Лукашенко утверждает, что чеченцы, проживающие на территории Белоруссии, исторически занимались сопровождением до границы (и через границу) сирийских беженцев, напомнил политолог.
«В Белоруссии чеченская община действительно есть. Но раньше ее представители занимались контрабандой товаров из Польши и в Польшу. Поэтому все тайные тропы через границу знают прекрасно. Но контрабанда любит тишину, а здесь — все и всё в центре внимания», — отметил Моисеев.
Напомним, что ранее в интервью одному из российских информационных агентств президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди организаторов доставки мигрантов из стран Ближнего Востока к польско-белорусской границе были граждане России, в том числе чеченцы.