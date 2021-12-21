Москва, 21 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Закон о размере материнского капитала в России подписал президент страны Владимир Путин. Текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ИА REGNUM Материнский капитал

Согласно закону, с 1 февраля 2022 г. материнский капитал в России устанавливается в размере, зафиксированном в федеральном бюджете на 2022−2024 гг.

Размер материнского капитала будет каждый год пересматриваться с 1 февраля текущего года. Пересмотр будет осуществляться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

В настоящее время размер маткапитала также пересматривается каждый год с учетом темпов роста инфляции, но отличие в том, что сейчас размер его устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.