Оренбург, 21 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области 20 декабря зафиксировали ещё 200 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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19% новых пациентов являются детьми и подростками. Всего в регионе обнаружено уже 106 358 заразившихся.

Выздоровели от COVID-19 уже 92 015 человек. А скончались от этого заболевания 3366 граждан.