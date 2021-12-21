Москва, , 17:25 — REGNUM Мутации коронавируса, в результате которых возник штамм «Омикрон», сделали возможным заражение вирусом мышей и крыс. Об этом сообщила 21 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Мы чётко видим, что новым штаммом «Омикрон» инфицируются мыши и крысы», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ученые не фиксировали чувствительности мышей и крыс к другим известным штаммам коронавируса.

Напомним, ранее в ходе заседания Анна Попова сообщила, что в России выявлено уже более 40 случаев заражения штаммом «Омикрон».

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