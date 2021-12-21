Москва, 21 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Фотовыставка «Трагедия Донбасса» открылась в Москве 21 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Экспозиция открылась в Государственной думе РФ. Её подготовили агентство «Армия России» Минобороны РФ и комитет Госдумы по обороне.

«Оборванные жизни, загубленные судьбы, разрушенные дома, больницы, школы, детские сады — эти фотографии являются неопровержимым свидетельством военных преступлений против собственного народа. Преступлений, не имеющих срока давности», — рассказал о том, что изображено на снимках глава комитета Андрей Картаполов.

Он отметил, что при подготовке использовались работы фотографов Луганской и Донецкой народных республик. Также представлены кадры, отснятые мирными жителями.