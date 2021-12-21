Москва, 21 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Пожизненный срок для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей — справедливая мера, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье», — отметил спикер Госдумы в телеграм-каналов.

В Госдуме надеются, что «это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроектом, принятом в первом чтении, прописана озможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы распространяется на случаи совершения преступлений в отношении несовершеннолетних (не достигших 18 лет), в том числе старше четырнадцати лет, в случае совершения такого преступления лицом, ранее судимым за подобное деяние.