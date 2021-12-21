Волгоград, , 17:25 — REGNUM В иске о сносе здания на проспекте Ленина в Волгограде, которое, по мнению прокуратуры города, является самовольной постройкой, отказал Центральный районный суд города. Заседание прошло 21 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ситуацию со строительством здания брал на контроль прокурор Волгоградской области Денис Костенко. В надзорном ведомстве выявили существенные нарушения при подготовке проектной документации и выдаче разрешительных документов по объекту. В ноябре 2020 года прокуратура направила в суд иск с требованием признать недействительными выданные разрешения, считать объект самовольным и подлежащим сносу с прекращением права собственности на него.

В апреле 2021 года по гражданскому делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, результаты которой озвучили на судебном заседании 21 декабря. В прокуратуре заявили, что экспертиза содержит ряд спорных моментов, заявлено ходатайство о допросе специалиста, однако суд отклонил это требование и завершил рассмотрение дела.

«Согласно выводам эксперта, расположение нежилого здания относительно сетей водопровода и канализации, а также относительно подземной станции отвечает нормативным требованиям. Нежилое помещение соответствует требованиям пожарной безопасности и, как следствие, отсутствует угроза жизни и здоровью граждан. В связи с чем судом не установлено оснований для удовлетворения исковых требований», — прокомментировали решение суда в объединённой пресс-службе судов региона.

Прокуратуры намерена оспорить решение в апелляционном порядке в вышестоящей судебной инстанции.

Местные СМИ связывают строительство здания с именем супруги спикера городской думы Волгограда Владлена Колесникова.