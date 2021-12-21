Волгоград, 21 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В иске о сносе здания на проспекте Ленина в Волгограде, которое, по мнению прокуратуры города, является самовольной постройкой, отказал Центральный районный суд города. Заседание прошло 21 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ситуацию со строительством здания брал на контроль прокурор Волгоградской области Денис Костенко. В надзорном ведомстве выявили существенные нарушения при подготовке проектной документации и выдаче разрешительных документов по объекту. В ноябре 2020 года прокуратура направила в суд иск с требованием признать недействительными выданные разрешения, считать объект самовольным и подлежащим сносу с прекращением права собственности на него.

В апреле 2021 года по гражданскому делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, результаты которой озвучили на судебном заседании 21 декабря. В прокуратуре заявили, что экспертиза содержит ряд спорных моментов, заявлено ходатайство о допросе специалиста, однако суд отклонил это требование и завершил рассмотрение дела.

«Согласно выводам эксперта, расположение нежилого здания относительно сетей водопровода и канализации, а также относительно подземной станции отвечает нормативным требованиям. Нежилое помещение соответствует требованиям пожарной безопасности и, как следствие, отсутствует угроза жизни и здоровью граждан. В связи с чем судом не установлено оснований для удовлетворения исковых требований», — прокомментировали решение суда в объединённой пресс-службе судов региона.

Прокуратуры намерена оспорить решение в апелляционном порядке в вышестоящей судебной инстанции.

Местные СМИ связывают строительство здания с именем супруги спикера городской думы Волгограда Владлена Колесникова.