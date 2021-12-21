Москва, , 17:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах Российской Федерации, запрещающий использовать слово «президент» в наименовании должности высшего должностного лица российского региона.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Текст нового закона опубликован 21 декабря на официальном сайте правовой информации.

Закон устанавливает общее для всех регионов России наименование высшего должностного лица — «глава субъекта РФ». Конституцией или уставом региона может вводиться дополнительное наименование этой должности, кроме слова «президент».

Кроме того, новый закон устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет ограничение на пребывание в должности главы субъекта свыше двух сроков подряд.

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