Москва, 21 декабря, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах Российской Федерации, запрещающий использовать слово «президент» в наименовании должности высшего должностного лица российского региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Текст нового закона опубликован 21 декабря на официальном сайте правовой информации.

Закон устанавливает общее для всех регионов России наименование высшего должностного лица — «глава субъекта РФ». Конституцией или уставом региона может вводиться дополнительное наименование этой должности, кроме слова «президент».

Кроме того, новый закон устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет ограничение на пребывание в должности главы субъекта свыше двух сроков подряд.