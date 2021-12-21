Ярославль, , 17:37 — REGNUM В Ярославле благоустройство общественной территории «Озёрная гривка» перенесено на весну. Об этом сообщает региональный штаб Общероссийского народного фронта.

Парк «Озёрная гривка» Vk.com/onf_yaroslavl

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работы на объекте приостановили. А в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля» заявили, что подрядчик планировал накрыть территорию плёнкой, установить отопление и продолжить работу. Однако эту версию отверг представитель подрядчика.

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21 декабря в ОНФ сообщили, что благоустройство перенесено «до тёплых времён».

«Мы встретились с представителями мэрии и подрядчика и попросили законсервировать объект должным образом — установить ограждение, перевезти пока еще не смонтированное оборудование в охраняемое место», — сообщил член регионального штаба ОНФ Тарас Сидорин.

Так же 21 декабря в мэрии Ярославля рассказали о том, что ремонтные работы на улице Красный съезд, которые подрядчик начал проводить в мороз, остановлены. Контракт с подрядчиком расторгнут, а новые торги собираются провести весной 2022 года.

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