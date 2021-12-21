Казань, 21 декабря, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Татарии наплыв туристов ожидают после празднования Нового года. Принять гостей готовы 380 аккредитованных отелей республики, заявила 21 декабря заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

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«На сегодня загрузка отелей составляет порядка 70%, с 2−5-го января ожидается загрузка 80% и с 6-го по 10-е число — 50%. Основной поток туристов в Татарстан будет с 2 по 5 января», — отметила она.

Туристам напоминают о необходимо соблюдать действующие санитарные правила на территории Татарии. Так, при посещении культурных мест, кафе и транспорта от них потребуют предоставить COVID-сертификат о перенесенном заболевании, вакцинации или медотводе от прививки, добавила Фазлеева.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии учреждения общественного питания с 20 декабря по 10 января работают по новому графику, а в новогоднюю ночь заведениям разрешили принимать гостей до 03:00 мск.

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