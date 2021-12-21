Москва, 21 декабря 2021, 17:15 — REGNUM Химическая кастрация педофилов не ушла из повестки, тема должна обсуждаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
«Тема, которая может и должна обсуждаться», — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного.
В ходе дискуссии по законопроекту о пожизненном наказании для педофилов-рецедивистов Куринный поинтересовался перспективами введения такого рода меры.
Мерой сдерживания педофилов, по мнению Хинштейна, могли бы стать электронные браслеты.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили смягчить наказание за убийство педофилов