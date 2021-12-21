Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге 2,4 млн горожан, в том числе почти 490 тыс. детей, прошли вакцинацию от гриппа. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Как уточнили в ведомстве, в Петербурге продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

«В эпидемический процесс, преимущественно, вовлечены дети возрастной группы 7−14 лет и взрослое население», — заметили в пресс-службе.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы парагриппа, рино‑ и РС вирусы, регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

По данным на 20 декабря, в городе привито против гриппа 2 407 255 человек, в том числе 481 866 детей, что составило 44,6% населения города.

«За счет средств администраций районов Санкт-Петербурга, предприятий, организаций и предпринимателей привито 400 135 человек, в том числе 74 746 детей», — заметили в управлении.

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