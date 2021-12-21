Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Американский актёр Крис Нот лишился роли в сериале «Уравнитель». Об этом 21 декабря сообщает The Hollywood Reporter.

Крис Нот Скриншот с YouTube

Компания Universal Television и телеканал CBS уволили Нота из-за скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании в его адрес. «Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах «Эквалайзера» — решение вступает в силу незамедлительно», — прокомментировали ситуацию представители компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две женщины обвинили Криса Нота в изнасилованиях — инциденты якобы произошли в 2004 и 2015 годах. После этого компания Entertainment Arts Research, Inc. отказалась от покупки алкогольного бренда актёра, из-за чего он лишился $12 млн. Сам Нот все обвинения отрицает.

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