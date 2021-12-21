Москва, , 17:13 — REGNUM Накануне мировые таблоиды разразились громкими заголовками «Москва — на стороне роботов-убийц! Русские готовят нашествие машин!». Такой вывод журналисты сделали по итогам Шестой Обзорной конференции государств-участников Конвенции о «негуманном» оружии, где обсуждалось возможное применение смертоносных автономных систем вооружений (САС). Позиция России — любой предлагаемый обязывающий договор о запрещении применения не контролируемого человеком оружия преждевременен и требует обсуждения.

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Западные СМИ предпочли умолчать, что позиция России разделяется США, Великобританией, Францией, ФРГ, Израилем, Южной Кореей, Японией — то есть всеми основными разработчиками современных систем вооружения, уточнила директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина. Между тем гуманистический подход Москвы прямо прописывает российская концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года.

Нежелание России включать САС в Конвенцию о «негуманном» оружии вызвано нечеткими формулировками, которыми изобилуют доклады экспертов. Конвенция — один из основополагающих документов международного права, и включение туда гипотетической проблемы по принципу «А если бы он вез патроны?» явно не лучшая идея. К тому же ведущими военными экспертами на Западе не оспаривается тот факт, что умное оружие является более гуманным, так как может снизить число «сопутствующих потерь». Не стоит забывать и о том, что боевые роботы в сражении сохранят здоровье и жизнь собственных солдат, напомнила Панина.

Российские дипломаты уверены, что действующие нормы международного права на данный момент достаточно полноценно охватывают всю сферу смертоносных автономных систем вооружения, пояснила директор Института РУССТРАТ. Большие опасения вызывает вероятность попадания САС в руки криминальных и террористических структур. Опасность от появления «роботов-убийц» на черном рынке вооружений вполне сопоставима с попаданием на него ядерного оружия, и именно эту проблему надо решать всем миром.