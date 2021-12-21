Лос-Анджелес, США, , 17:39 — REGNUM По меньшей мере 132 сотрудника американской компании SpaceX заразились коронавирусом, что является самым высоким показателем среди частных компаний США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные сайта администрации Лос-Анджелеса.

SpaceX Starship Spacex.com

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Вспышка заболевания произошла на заводе в Южной Калифорнии, где работают примерно 6 тысяч человек. Именно в Калифорнии и Флориде компания Илона Маска проводит постоянные тесты своих ракет.

Отмечается, что проблема может нарушить планы компании и привести к отставанию от графика.

Напомним, что Белый дом предупредил о зимней вспышке COVID-19 по всей стране. В связи с этим администрация президента США Джо Байдена решила закупить 500 млн тестов на вирус для бесплатного распространения среди граждан.