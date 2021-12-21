Москва, 21 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Помимо неопределённости в отношении правовых оснований референдума по Донбассу, который собирается проводить президент Украины Владимир Зеленский, неясным остаётся и его содержание. Об этом 21 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«Остаётся непонятным, какие, собственно, вопросы будет выносить на референдум Зеленский», — заявил эксперт.

Вопрос об «особом статусе ОРДЛО» (украинское определение республик Донбасса —ИА REGNUM) решать на референдум несколько странно, т. к. уже существуют подписанные и признанные международными организациями Минские соглашения, в соответствии с которыми Украина берёт на себя ряд обязательство по предоставлению «ОРДЛО» такого статуса, подчеркнул эксперт.

Единственный смысл выносить на референдум вопрос об этой формуле — это с помощью «гласа народного» оправдать выход Украины из этих соглашений, резюмировал Безпалько.

Напомним, что в эфире одного из украинских телеканалов президент Украины объявил о своём намерении провести референдум по Донбассу.