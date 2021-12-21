Архангельск, , 17:10 — REGNUM Средний возраст самолетов Л-410 ОАО «Объединенный авиаотряд-2», работающих на местных авиаперевозках в Архангельской области и в Арктике, составляет 8 лет, Ан-2 — 30 лет, Ми-8Т — 35 лет. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности министра транспорта региона Юрий Попов.

Ан-2 на лыжном шасси, 2009 Sergey Ryabtsev

По его словам, в АО «2-ой ОАО» местные авиалинии обслуживают самолеты L 410 UVP-E20 — 4 единицы, L-410UVP-E — 1 единица, Ан-2 — 4 единицы, Ан-2Т — 1 единица, Ан-2ТП — 2 единицы, Ми-8Т — 8 единиц.

Как отметил Попов, в 2019 году в парк АО «2-ой ОАО» поступили два новых воздушных судна L 410 UVP-E20 производства Уральского завода гражданской авиации и потребности в самолетах данного типа больше нет. При этом требуется обновление авиапарка Ан-2, на замену которым рассматривается перспективный многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 «Байкал».

Новые воздушные суда приобретаются в лизинг, при этом для самолетов Л-410 имеется поддержка со стороны федерального бюджета на возмещение части лизинговых платежей, уточнил Юрий Попов.