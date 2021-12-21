Пермь, 21 декабря, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Пермском крае 20 декабря обнаружили 615 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 154 861 носителя коронавируса. В стационарах в тяжёлом состоянии пребывают 250 пациентов. При этом 109 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего от COVID-19 в регионе скончались уже 7280 граждан.