Джон Доу, 21 декабря 2021, 18:36 — REGNUM В середине декабря 2021 года Демократическая партия Курдистана — главная политическая сила в курдской автономии северного Ирака — приняла решение о закрытии единственного КПП на границе с Сирией, в районе города Файш Кабур. Закрытие границы привело к прекращению сообщения между курдскими автономиями Ирака и Сирии. Однако это решение не было принято в одночасье, а стало результатом раскола между ДПК и другой курдской группировкой — Рабочей партией Курдистана.

Курды. Демонстрация
Курды. Демонстрация

На протяжении последних нескольких лет отношения между партиями резко обострились, хотя долгие годы они были ближайшими политическими союзниками. Во второй половине 20 века деятели РПК и ДПК бок о бок сражались за независимость курдского народа против правительственных войск Турции и Ирака. В 1980-е Иракский Курдистан стал целью операции армии Ирака «Анфаль», в ходе которой войска Саддама Хуссейна активно применяли химическое оружие. Позднее Рабочая партия Курдистана перешла к тактике партизанской войны, совершая рейды на территорию Турции и устраивая теракты и засады на колонны турецкой армии. Впоследствии ДПК и РПК вновь выступили вместе. На этот раз — поддержав вторжение НАТО в Ирак и свержение режима Саддама Хуссейна.

Разрушение курдской деревни
Разрушение курдской деревни

Однако на этом сотрудничество между двумя курдскими партиями, которые де факто представляют два бывших крупных кочевых племени, подошло к концу. Демократическая партия Курдистана во главе с Масудом Барзани, взяла власть в курдской автономии, а члены РПК так и остались партизанами, регулярно совершающими рейды на территорию соседней Турции.

С началом гражданской войны в Сирии отряды РПК оказывали поддержку местным курдским силам ополчения, формируя вооружённые отряды из мужчин и женщин. Они же стали ядром сопротивления растущему «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До поры НАТО и ДПК терпели активность Рабочей партии Курдистана, отряды которой наносили радикалам большие потери. Ключевым эпизодом противостояния между курдами и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал бой за город Кобани, который отряды РПК и сирийского ополчения отстояли в тяжёлых боях с боевиками.

Бойцы Рабочей партии Курдистана
Бойцы Рабочей партии Курдистана
Kurdishstruggle

Однако чем слабее становилось ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем меньше НАТО нуждалось в союзниках в лице РПК. В 2017 году власти Иракского Курдистана разрешили турецкой армии наносить удары по региону для уничтожения баз РПК. Более того, они сами начали передавать Турции данные о деятельности конкурирующей группировки. Союз между ДПК и Турцией был скреплён на личной встрече Масуда Барзани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После этой встречи руководство ДПК официально открестилось от давних союзников, фактически запретив их деятельность на территории Иракского Курдистана. В итоге отряды РПК были вынуждены перейти на партизанское положение и скрываться не только от Турции, но и от своих же соплеменников.

Масуд Барзани
Масуд Барзани
(сс) jan Sefti

Чуть ранее армия Турции начала самую масштабную операцию против курдских партизан в приграничных районах с Ираком и Сирией. Десятки баз РПК были уничтожены в результате действий авиации и артиллерии. Последним убежищем для Рабочей партии Курдистана стала Северная Сирия.

Однако турецкие войска пришли и сюда, выбив отряды курдского ополчения из городов Африн, Рас-аль-Айн и Телль-Абьяд. Только вмешательство России предотвратило окончательную оккупацию. Однако турецкие власти постоянно заявляют о решимости покончить с «угрозой терроризма», исходящей от Рабочей партии Курдистана, и занять весь север Сирии.

Закрытие границы между Сирией и Ираком и вовсе поставило Рабочую партию Курдистана в практически безвыходное положение. Попытка сторонников РПК провести на границе мирную демонстрацию была встречена огнём на поражение с иракской стороны. Демократическая партия Курдистана обвинила политических противников в попытке «раскачать ситуацию в регионе» и использовать кризис в своих политических целях.

Перспектива турецкого вторжения с одной стороны и предательство ДПК с другой поставили Рабочую партию Курдистана на грань краха. Лишённая баз в Турции и Ираке, группировка периодически устраивает нападения против турецкой армии, однако на каждую атаку Анкара отвечает в десятикратном масштабе.

Для того чтобы сохранить немногие оставшиеся силы, Рабочая партия Курдистана могла бы пойти на соглашение с властями Сирии и легитимизировать свой статус. Однако и это решение неприемлемо для курдов, поскольку Дамаск настаивает на разоружении всех без исключения вооружённых группировок, кроме сирийской правительственной армии.

Экономическая блокада и политическая изоляция даже от недавних союзников — могут стать прологом к краху Рабочей партии Курдистана, которая почти 100 лет воюет за независимость своего народа, но не смогла отстоять убежище даже для самой себя.