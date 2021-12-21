21 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Две крупнейшие курдские политические силы вступили в прямое военное столкновение друг с другом. Демократическая партия Курдистана (ДПК) закрыла пограничное сообщение между курдской автономией Ирака и «Рожавой» — сирийским регионом, также населённым этническими курдами. Раскол между курдами Ирака и Сирии привел к человеческим жертвами с обеих сторон и поставил на грань краха коммунистическую Рабочую партию Курдистана, которая долгие годы сражалась за независимость курдского народа.

Джон Доу, , 18:36 — REGNUM В середине декабря 2021 года Демократическая партия Курдистана — главная политическая сила в курдской автономии северного Ирака — приняла решение о закрытии единственного КПП на границе с Сирией, в районе города Файш Кабур. Закрытие границы привело к прекращению сообщения между курдскими автономиями Ирака и Сирии. Однако это решение не было принято в одночасье, а стало результатом раскола между ДПК и другой курдской группировкой — Рабочей партией Курдистана.

Курды. Демонстрация

На протяжении последних нескольких лет отношения между партиями резко обострились, хотя долгие годы они были ближайшими политическими союзниками. Во второй половине 20 века деятели РПК и ДПК бок о бок сражались за независимость курдского народа против правительственных войск Турции и Ирака. В 1980-е Иракский Курдистан стал целью операции армии Ирака «Анфаль», в ходе которой войска Саддама Хуссейна активно применяли химическое оружие. Позднее Рабочая партия Курдистана перешла к тактике партизанской войны, совершая рейды на территорию Турции и устраивая теракты и засады на колонны турецкой армии. Впоследствии ДПК и РПК вновь выступили вместе. На этот раз — поддержав вторжение НАТО в Ирак и свержение режима Саддама Хуссейна.

Разрушение курдской деревни

Однако на этом сотрудничество между двумя курдскими партиями, которые де факто представляют два бывших крупных кочевых племени, подошло к концу. Демократическая партия Курдистана во главе с Масудом Барзани, взяла власть в курдской автономии, а члены РПК так и остались партизанами, регулярно совершающими рейды на территорию соседней Турции.

С началом гражданской войны в Сирии отряды РПК оказывали поддержку местным курдским силам ополчения, формируя вооружённые отряды из мужчин и женщин. Они же стали ядром сопротивления растущему «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До поры НАТО и ДПК терпели активность Рабочей партии Курдистана, отряды которой наносили радикалам большие потери. Ключевым эпизодом противостояния между курдами и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал бой за город Кобани, который отряды РПК и сирийского ополчения отстояли в тяжёлых боях с боевиками.

Бойцы Рабочей партии Курдистана Kurdishstruggle

Однако чем слабее становилось ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем меньше НАТО нуждалось в союзниках в лице РПК. В 2017 году власти Иракского Курдистана разрешили турецкой армии наносить удары по региону для уничтожения баз РПК. Более того, они сами начали передавать Турции данные о деятельности конкурирующей группировки. Союз между ДПК и Турцией был скреплён на личной встрече Масуда Барзани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После этой встречи руководство ДПК официально открестилось от давних союзников, фактически запретив их деятельность на территории Иракского Курдистана. В итоге отряды РПК были вынуждены перейти на партизанское положение и скрываться не только от Турции, но и от своих же соплеменников.

Масуд Барзани (сс) jan Sefti

Чуть ранее армия Турции начала самую масштабную операцию против курдских партизан в приграничных районах с Ираком и Сирией. Десятки баз РПК были уничтожены в результате действий авиации и артиллерии. Последним убежищем для Рабочей партии Курдистана стала Северная Сирия.

Однако турецкие войска пришли и сюда, выбив отряды курдского ополчения из городов Африн, Рас-аль-Айн и Телль-Абьяд. Только вмешательство России предотвратило окончательную оккупацию. Однако турецкие власти постоянно заявляют о решимости покончить с «угрозой терроризма», исходящей от Рабочей партии Курдистана, и занять весь север Сирии.

Закрытие границы между Сирией и Ираком и вовсе поставило Рабочую партию Курдистана в практически безвыходное положение. Попытка сторонников РПК провести на границе мирную демонстрацию была встречена огнём на поражение с иракской стороны. Демократическая партия Курдистана обвинила политических противников в попытке «раскачать ситуацию в регионе» и использовать кризис в своих политических целях.

Перспектива турецкого вторжения с одной стороны и предательство ДПК с другой поставили Рабочую партию Курдистана на грань краха. Лишённая баз в Турции и Ираке, группировка периодически устраивает нападения против турецкой армии, однако на каждую атаку Анкара отвечает в десятикратном масштабе.

Для того чтобы сохранить немногие оставшиеся силы, Рабочая партия Курдистана могла бы пойти на соглашение с властями Сирии и легитимизировать свой статус. Однако и это решение неприемлемо для курдов, поскольку Дамаск настаивает на разоружении всех без исключения вооружённых группировок, кроме сирийской правительственной армии.

Экономическая блокада и политическая изоляция даже от недавних союзников — могут стать прологом к краху Рабочей партии Курдистана, которая почти 100 лет воюет за независимость своего народа, но не смогла отстоять убежище даже для самой себя.