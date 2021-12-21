Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В ночь на среду, 22 декабря, в Ленинградской области температура воздуха опустится до минус 30 градусов, но только в восточных районах. Об этом 21 декабря сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти.

Елена Молчанова ИА REGNUM Зима в Ленобласти

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 22 декабря температура воздуха на западе Ленобласти опустится до −10…−15 градусов, местами до −16…−21 градуса. На востоке будет −16…−21 градус, местами −25…−30 градусов. Температура воздуха в Ленобласти днем −9…−14 градусов, местами −15…−19 градусов. Также ночью в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег.

В остальном погода в среду ожидается облачной с прояснениями, местами пройдет снег. Будет дуть северо-западный умеренный ветер. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.