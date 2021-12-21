Калуга, 21 декабря 2021, 17:15 — REGNUM Церемония введения в эксплуатацию центра управления сетями и новой высокоавтоматизированной подстанции 110 кВ «Университет» для подключения нового кампуса калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла в Калуге 21 декабря, в преддверии Дня энергетика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Запуск подстанции 110 кВ «Университет» для подключения кампуса калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
Запуск подстанции 110 кВ «Университет» для подключения кампуса калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Новый центр управления сетями в режиме реального времени обеспечит оперативно-технологическое управление сетевыми объектами региона, которые снабжают электроэнергией около 1,1 млн человек. В зоне его ответственности — 156 питающих центров общей мощностью более 3 ГВА, свыше восьми тысяч трансформаторных подстанций, 32 300 км кабельных и воздушных линий электропередачи. Подстанция обеспечит электроснабжением потребителей близлежащих районов. Подстанция оснащена современным силовым и коммутационным оборудованием. Энергообъект полностью автоматизирован, что позволяет дистанционно управлять работой оборудования из нового ЦУС. Общий объем инвестиций в проекты составил более 1,8 млрд рублей.

«Подстанции «Университет» станет первой ласточкой в нашей стране. Кампус строится по федеральной программе, в рамках которой появятся еще 10 аналогичных образовательных учреждений. Подстанция обладает серьезным запасом мощности, который в перспективе позволит на правом берегу областного центра построить большое количество жилья и социальных объектов, это — драйвер развития Калуги на ближайшие годы», — отметил губернатор Владислав Шапша. В завершение церемонии состоялась рабочая встреча губернатора Калужской области области Владислава Шапши и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина.

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