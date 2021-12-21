Калуга, , 17:15 — REGNUM Церемония введения в эксплуатацию центра управления сетями и новой высокоавтоматизированной подстанции 110 кВ «Университет» для подключения нового кампуса калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла в Калуге 21 декабря, в преддверии Дня энергетика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Запуск подстанции 110 кВ «Университет» для подключения кампуса калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана Admoblkaluga.ru

Новый центр управления сетями в режиме реального времени обеспечит оперативно-технологическое управление сетевыми объектами региона, которые снабжают электроэнергией около 1,1 млн человек. В зоне его ответственности — 156 питающих центров общей мощностью более 3 ГВА, свыше восьми тысяч трансформаторных подстанций, 32 300 км кабельных и воздушных линий электропередачи. Подстанция обеспечит электроснабжением потребителей близлежащих районов. Подстанция оснащена современным силовым и коммутационным оборудованием. Энергообъект полностью автоматизирован, что позволяет дистанционно управлять работой оборудования из нового ЦУС. Общий объем инвестиций в проекты составил более 1,8 млрд рублей.

«Подстанции «Университет» станет первой ласточкой в нашей стране. Кампус строится по федеральной программе, в рамках которой появятся еще 10 аналогичных образовательных учреждений. Подстанция обладает серьезным запасом мощности, который в перспективе позволит на правом берегу областного центра построить большое количество жилья и социальных объектов, это — драйвер развития Калуги на ближайшие годы», — отметил губернатор Владислав Шапша. В завершение церемонии состоялась рабочая встреча губернатора Калужской области области Владислава Шапши и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина.

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