Ярославль, , 17:08 — REGNUM Первые матчи проекта «Всё в твоих руках», направленного на поддержку спортивно одаренных детей-сирот, состоялись в спортивно-оздоровительном комплексе «Атлант».

Участники соревнований

Идея проекта принадлежит Дмитрию Яшину — мастеру спорта, экс-голкиперу ярославского «Шинника», а ныне играющему тренеру подмосковного футбольного клуба «Красава». Задумку поддержать состязательную мотивацию и возможность для самореализации в футболе детей-сирот поддержал генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов, именно поэтому провести праздник спорта в рамках проекта «Все в твоих руках» решили именно в любимом ярославцами «Атланте».

В состязании приняли участие 32 человека — юноши и девушки от 10 до 18 лет из 4 детских домов Ярославской области. Они сразились в футбольных поединках в составе 4 смешанных команд.

Завершился футбольный день товарищеским матчем между сборными командами воспитанников детских домов и партнеров проекта и звезд ярославского спорта.

Чтобы праздник спорта запомнился ребятам надолго, организаторы и партнеры мероприятия подготовили всем юным футболистам сладкие подарки и памятную атрибутику с автографами футбольных кумиров. Также детским домам, подготовившим юных спортсменов, передали комплекты мячей для разных видов активностей от одного из ведущих производителей инвентаря и спортивной экипировки.

Подарком команде-победителю из Рыбинска станет посещение открытой тренировки сборной России по футболу. Поездка в Подмосковье на тренировочную базу планируется в марте будущего года.

Организаторы проекта отметили и лучшего игрока турнира, им стал Дмитрий Горелов, воспитанник Угличского детского дома. Ему подготовили особенный подарок — участие в тренировочном сборе в составе академии одного из испанских футбольных клубов, который пройдет в Турции с 26 декабря 2021 года по 6 января 2022 года. Это турне послужит подготовкой юного спортсмена перед селекционным смотром в футбольный клуб «Красава».

Планируется, что проект «Всё в твоих руках», стартовавший в «Атланте» 2021 году, будет продолжен и в будущем.