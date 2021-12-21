Москва, , 17:07 — REGNUM Законопроект, предполагающий новые меры борьбы с автолихачами, могут быть внесены в Госдуму в феврале 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Давайте мы договоримся, что в феврале они будут внесены для рассмотрения», — сказал он.

В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил новые меры борьбы с лихачами на дорогах, в их числе и конфискация автомобиля.

Володин предложил создать рабочую группу по работе над поправками в КоАП.

«Мы с вами проработаем вопросы и штрафстоянок, и, если такой решение будет принято, конфискации автомобилей на которых совершаются противоправные действия», — отметил Володин.

Мы с вами должны сделать все, чтобы защитить здоровье граждан, защитить жизнь людей», — подчеркнул спикер Госдумы.

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