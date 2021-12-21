Москва, 21 декабря 2021, 17:08 — REGNUM О том, какие лекарства от COVID-19 и в каком объёме необходимы регионам, правительство страны должно быть уведомлено заблаговременно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании 21 декабря.
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После доклада министра здравоохранения России Михаила Мурашко Мишустин сказал:
Он предложил руководству Минздрава РФ вспомнить «уроки» 2020 года.
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