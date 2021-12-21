Архангельск, , 17:06 — REGNUM В Архангельской области работают два аэродрома и 23 посадочные площадки, к которым применяются упрощенные требования по эксплуатации. Об этом ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности министра транспорта региона Юрий Попов.

Аэродром Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, посадочные площадки ранее имели статус аэродромов. Федеральное агентство воздушного транспорта разъяснило, что перевод региональных аэродромов в посадочные площадки не предполагают их закрытия или ограничений по обслуживанию воздушных судов и пассажиров. Такой перевод в мае 2021 года в Архангельской области состоялся по распоряжению правительства РФ — для уменьшения финансовой нагрузки на операторов аэропортов и оптимизации их финансов.

Юрий Попов уточнил, что местные аэродромы оснащены системами обеспечения инструментального захода на посадку и светосигнальным оборудованием, также аналогичное оборудование имеется на ряде посадочных площадок на Соловках, в Вельске, Котласе и Мезени.