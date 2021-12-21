Архангельск, 21 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Архангельской области работают два аэродрома и 23 посадочные площадки, к которым применяются упрощенные требования по эксплуатации. Об этом ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности министра транспорта региона Юрий Попов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэродром

По его словам, посадочные площадки ранее имели статус аэродромов. Федеральное агентство воздушного транспорта разъяснило, что перевод региональных аэродромов в посадочные площадки не предполагают их закрытия или ограничений по обслуживанию воздушных судов и пассажиров. Такой перевод в мае 2021 года в Архангельской области состоялся по распоряжению правительства РФ — для уменьшения финансовой нагрузки на операторов аэропортов и оптимизации их финансов.

Юрий Попов уточнил, что местные аэродромы оснащены системами обеспечения инструментального захода на посадку и светосигнальным оборудованием, также аналогичное оборудование имеется на ряде посадочных площадок на Соловках, в Вельске, Котласе и Мезени.