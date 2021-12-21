Москва, , 17:04 — REGNUM Аналитики Альфа-банка включили акции ведущего российского производителя удобрений «ФосАгро» в число трёх лучших инвест идей на следующий год среди компаний циклических отраслей.

«ФосАгро — наш третий фаворит на 2022 год», — отмечено в Стратегии банка на российском рынке. По мнению аналитиков, прогнозная цена за ГДР «ФосАгро» составляет 34 доллара, что говорит о потенциале роста больше 60% к текущей цене.

С аналогичной оценкой на прошлой неделе выступили эксперты независимой инвестиционно-банковской группы «АТОН», включивших акции «ФосАгро» в свой «фокус-лист» на будущий год.

По мнению «АТОНа», «ФосАгро — качественная компания, которая предлагает инвесторам одни из самых низких показателей себестоимости, высокую гибкость продаж и хороший баланс между капзатратами и дивидендами». Аналитики считают, что бумага обеспечит инвесторам доходность в 6−8% на протяжении цикла даже при дополнительных капзатратах в размере 120 млрд рублей на строительство новых мощностей по производству аммиака и карбамида.

Аналитики подчёркивают, что «ФосАгро» торгуется с большим дисконтом относительно оценки по спотовым ценам и курсу рубля (50%), чем у производителей стали (30%) и цветных металлов (20%). Оценка «ФосАгро» остаётся весьма привлекательной — акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 4.7x против среднего 5-летнего значения 6.3x.

«Акции «ФосАгро» предлагают хорошую возможность для участия в позднем сырьевом суперцикле. Мы позитивно смотрим на рынок удобрений, учитывая высокие цены на газ и сельскохозяйственную продукцию, а также ограничения на экспорт из Китая и России», — резюмирует Стратегия АТОНа на 2022 год.

Важно, что накануне столь высокой оценки со стороны инвест сообщества ФосАгро была признана лучшей компанией в области ESG в мировом агрохимическом секторе авторитетным международным агентством Sustainalytics.

Таким образом, кейс «ФосАгро» подтверждает долгосрочный тренд на увеличение веса ESG-факторов для инвесторов как в России, так и за рубежом.

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