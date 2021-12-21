Вашингтон, 21 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга уклонилась от прямого ответа на вопрос о вспышке коронавируса в федеральном правительстве, заявив при этом, что 99% администрации президента СШАДжо Байдена полностью вакцинировано. Об этом 21 декабря сообщает Fox News.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

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Журналисты поинтересовались у Псаки о том, была ли зафиксирована вспышка COVID-19 в Белом доме, совете национальной безопасности, госдепартаменте или казначействе, и находился ли Байден в последнее время в тесном контакте с носителями коронавируса.

«У президента сегодня насыщенный график, и он не нуждается в карантине… На данный момент у меня нет никаких новостей для вас, но, опять же, мы ожидаем, что по всей стране будут вспышки, верно? И, конечно, в федеральном правительстве», — объяснила пресс-секретарь.

Однако один из репортеров продолжил давить на Псаки, спросив: «Значит, вы не собираетесь отвечать, была ли значительная вспышка в ряде подразделений, которые я упомянул?».

«Опять же. Я советуют вам опросить различные агентства, чтобы получить любую дополнительную информацию, но я отмечу, что мы ожидаем случаи вспышек, и правительство они тоже не обойдут стороной», — ответила Псаки.

Комментарии появились после того, как Белый дом сообщил, что сенатор-демократ Элизабет Уоррен заразилась коронавирусом, несмотря на прохождение полного курса вакцинации и ревакцинации.