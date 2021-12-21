Киев, 21 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Украинский музыкант Иван Дорн стал гостем YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». Выпуск с его участием доступен на одноимённом канале с 21 декабря.

Mary Mitso Иван Дорн

В интервью Дорн рассказал о своей личной жизни, музыке, а также о взаимоотношениях с отцом. Артист признался, что они долгое время не виделись — последний раз они общались в 2019 году.

«Мне посчастливилось иметь моего отчима, который заменил отца, воспитал и делал это с честью и достоинством», — говорит певец. «Поэтому в этом случае у меня не было острой необходимости видеться с отцом. Обид не было никаких», — поделился Дорн.

ИА REGNUM напоминает, что с 2007 года Иван Дорн состоял в группе «Пара нормальных». В 2010 он покинул коллектив и тогда же выпустил первый сольный хит под названием «Стыцамэн».