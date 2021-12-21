Пенза, , 17:19 — REGNUM Из федерального бюджета направят более 705 млн рублей на строительство школы на 1100 мест в Пензе. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ограждение стройки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках государственной программы «Развитие образования» Пензенская область получит в 2022 году 192 377 400 рублей, в 2023 году — 512 796 400 рублей. Новая школа в Пензе возводится в микрорайоне ГПЗ (государственный подшипниковый завод).

Всего на строительство современных школ и создание дополнительных образовательных мест в регионы в 2021—2024 годы в рамках государственной программы «Развитие образования» направят 234,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области утвердили перечень школ, которые примут участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В 2022 году современные многофункциональные устройства и ноутбуки поставят в 40 школ, в 2023 году обновят компьютерное и интерактивное оборудование в 70 образовательных организациях, в 2024 году — в 51 школе.

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