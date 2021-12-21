Красногорск, , 17:03 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Красногорске. Об этом 21 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 108 человек. Следом за Красногорском идет Дмитров, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 105 человек. На третьем месте расположилась Балашиха, где COVID-19 диагностировали у 103 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1811 новых случаев COVID-19.

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