Москва, 21 декабря 2021, 16:56 — REGNUM Серийные поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» начнутся в 2022 году, сейчас завершаются государственные испытания этого оружия, сообщил 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу.
Об этом он рассказал на итоговой коллегии российского военного ведомства.
«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». Со следующего года начнутся её серийные поставки», — заявил Шойгу.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о награждении генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), разработавшей гиперзвуковые ракеты «Циркон», Бориса Обносова и присвоении ему звания Героя России.
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