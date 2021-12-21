Москва, 21 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Серийные поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» начнутся в 2022 году, сейчас завершаются государственные испытания этого оружия, сообщил 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу.

Цитата из видео «9800 КМЧ НАШ ЦИРКОН ОБНУЛИЛ ПВО США гиперзвуковая ракета циркон испытания видео скорость 3м22» Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон»

Об этом он рассказал на итоговой коллегии российского военного ведомства.

«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». Со следующего года начнутся её серийные поставки», — заявил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о награждении генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), разработавшей гиперзвуковые ракеты «Циркон», Бориса Обносова и присвоении ему звания Героя России.