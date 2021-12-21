Меру поддержки костромского бизнеса назвали «не сильно выгодной»
Кострома, 21 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Льготу по уплате налога на имущество для костромских владельцев коммерческой недвижимости назвали «не сильно выгодной». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, 16 декабря Костромская областная дума утвердила две меры поддержки для местных предпринимателей. Одна из них касается пониженных налоговых ставок для пострадавших от коронавируса отраслей, другой закон устанавливает льготу по уплате налога на имущество для владельцев недвижимости. Претендовать на снижение суммы налога на 20% по итогам 2021 года могут бизнесмены, сделавшие 50-процентные скидки арендаторам в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. При этом размер льготы не может быть больше, чем предоставленные скидки.
По мнению председателя костромского отделения «Деловой России» Дмитрия Аббакумова, данная мера не очень выгодна для владельцев торговых центров. По примерным подсчётам с помощью неё они смогут вернуть лишь половину суммы скидок, предоставленных нанимателям площадей. В такой ситуации бизнесмены могут не пойти на уменьшение стоимости аренды для магазинов.
Отметим, что ранее оперативный штаб региона пошёл навстречу просьбам предпринимателей, смягчив ограничения в предновогодние дни. С 13 по 31 декабря в торговых центрах и непродовольственных магазинах ввели часы без QR-кодов. В кафе и ресторанах снизили ограничения по численности приглашённых на свадьбы, поминки и банкеты. С 1 января 2022 года срок действия послаблений истечёт.
По информации «Деловой России» эти действия уже пошли на пользу бизнесу. С 13 декабря выручка магазинов выросла на 20−25% по отношению к началу декабря, когда доступ в них было возможен только для привитых и переболевших граждан. К увеличению количества заражений COVID-19 в регионе послабления пока не привели.