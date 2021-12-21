Кострома, 21 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Льготу по уплате налога на имущество для костромских владельцев коммерческой недвижимости назвали «не сильно выгодной». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Груздева ИА REGNUM Редкие посетители в торговых центрах Костромы

Напомним, 16 декабря Костромская областная дума утвердила две меры поддержки для местных предпринимателей. Одна из них касается пониженных налоговых ставок для пострадавших от коронавируса отраслей, другой закон устанавливает льготу по уплате налога на имущество для владельцев недвижимости. Претендовать на снижение суммы налога на 20% по итогам 2021 года могут бизнесмены, сделавшие 50-процентные скидки арендаторам в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. При этом размер льготы не может быть больше, чем предоставленные скидки.

По мнению председателя костромского отделения «Деловой России» Дмитрия Аббакумова, данная мера не очень выгодна для владельцев торговых центров. По примерным подсчётам с помощью неё они смогут вернуть лишь половину суммы скидок, предоставленных нанимателям площадей. В такой ситуации бизнесмены могут не пойти на уменьшение стоимости аренды для магазинов.

«Допустим некий торговый центр площадью 5000 метров по кадастровой оценке стоит 250 млн рублей (50 тысяч за метр). Следовательно, налог на имущество в размере 2% от кадастровой стоимости составит 5 млн рублей в год. От аренды примерно такой ТЦ получает 3500 метров торговой площади. Умножаем эту цифру усреднённо на 700 рублей, получаем 2,5 млн в месяц или 30 млн в год. Отмечу, что все 100% площадей никогда не будут заняты. Поэтому для дальнейших расчётов беру 85% занятых в среднем по году площадей, доход получится около 2 млн рублей в месяц и 25 млн рублей в год. Итак, предпринимателю дали 20% скидку от 5 млн налога при условии, что он даёт скидку 50% или более арендаторам. Что получается? От 2 миллионов арендного дохода в месяц нужно дать 50% скидку в течении 2 месяцев, то есть предоставить льготу, а размере примерно 2 миллионов рублей (если давать льготу всем), а экономия по налогу на имущество составит 1 миллион. Не сильно эта схема выгодна арендодателям. Но с учётом тяжёлого финансового положения арендаторов, qr-ограничений, я надеюсь, что предприниматели воспользуются этим законом и пойдут навстречу нанимателям», — поделился расчётами на личной странице в Facebook Аббакумов.

Отметим, что ранее оперативный штаб региона пошёл навстречу просьбам предпринимателей, смягчив ограничения в предновогодние дни. С 13 по 31 декабря в торговых центрах и непродовольственных магазинах ввели часы без QR-кодов. В кафе и ресторанах снизили ограничения по численности приглашённых на свадьбы, поминки и банкеты. С 1 января 2022 года срок действия послаблений истечёт.

По информации «Деловой России» эти действия уже пошли на пользу бизнесу. С 13 декабря выручка магазинов выросла на 20−25% по отношению к началу декабря, когда доступ в них было возможен только для привитых и переболевших граждан. К увеличению количества заражений COVID-19 в регионе послабления пока не привели.