Москва, , 16:55 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание для злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Контроль скорости Дарья Драй © ИА REGNUM

Речь идет о санкциях за нарушение ПДД лицом, ранее подвергнутым наказанию и лишенным права управления транспортным средством.

Идея криминализации позволит остановить лихачей, однако парламентарии намерены и дальше разрабатывать законопроекты, направленные на обеспечение безопасности на дорогах.

«Мы в начале пути, это лишь первый шаг», — отметил один из авторов законопроекта руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Вводится уголовная ответственность за нарушения ПДД, выразившихся в превышении установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 км/ч, либо на величину более 80 км в час, либо в выезде в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствий, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно. Поправки предполагают штрафы до 300 тыс. рублей.

В качестве максимального наказания предполагается установить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Однако наказание будет наступать только в случае фиксации нарушения сотрудником ГИБДД.

По оценкам автоэкспертов, 95% и более водителей стараются соблюдать ПДД и вести себя на дорогах максимально осторожно.

Закон послужит и для борьбы с нарушителями-блогерами, которые увлекаются экстремальными стримами.

«Оно просто будет невыгодным», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума начинает борьбу с опасным блогерством