Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 21 декабря, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Депутат Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района Владимирской области обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили 21 декабря в пресс-службе СУ СКР по региону. Уголовное дело возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Цитата из к /ф «Пес Барбос и необычный кросс». реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР На дереве

Как полагает следствие, депутат, по совместительству — директор коммерческой фирмы, в 2020 году представил в МКУ «Отдел строительного контроля» завышенные сведения об объеме деревьев, подлежащих спиливанию на территории детского сада.

В общей сложности, согласно представленным документам, фирма, в соответствии с муниципальными контрактами, якобы спилила более 500 кубометров деревьев на общую сумму более 1 миллиона 176 тысяч рублей. Однако фактически было спилено 17 кубометров на сумму около 33 тыс. рублей. Таким образом, фирма незаконно получила из бюджета более 1 миллиона 140 тысяч рублей.

«Отношение к предъявленному обвинению высказать не пожелал, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации», — уточнили в СК.

Суд по ходатайству следователя избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.