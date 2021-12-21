Москва, , 16:52 — REGNUM Свыше 50 млрд рублей выделено из бюджета России для доплаты работающим с COVID-19 медикам, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании 21 декабря. Речь идёт о спецвыплатах за ноябрь — январь, которые также положены соцработникам.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам главы правительства, на данный момент заболевшим COVID-19 помогают порядка 300 тысяч медицинских работников.

Мишустин «Чтобы они вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь, правительство направило свыше 50 млрд рублей».

Речь идёт о сумме, не включающей инициированную президентом РФ удвоенную выплату за работу в январские праздники для социальных и медработников.

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