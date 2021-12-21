Красногорск, , 16:53 — REGNUM За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 3342 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 21 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 568 482 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 628 162.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 21 декабря число жертв COVID-19 увеличилось на 50 человек.

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