Москва, 21 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Новый вариант коронавуса «Омикрон» способен инфицировать мышей и крыс, чего раньше для Covid-19 не наблюдалось. Об этом 21 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

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«На сегодняшний день — дважды результат наших исследований, — мы чётко видим, что новым «Омикрон"-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали», — заявила Попова.

«Раньше мы искали модельные животные, потому что мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни», — указала она.