Светлоярский район, Волгоградская область, 21 декабря, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Более пяти миллионов рублей ущерба природе взыщут по решению суда с бетонного завода за разлив нефтепродуктов на земли сельскохозяйственного назначения в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Предприятие зарегистрировано в Белгородской области.

Pixabay.com Загрязнение почвы

В ведомство поступило обращение о загрязнении сельхозугодий. Инспекторы выявили на поле строение, предположительно бетонный завод, принадлежащее ООО «ТЮС-МК-105». Плодородный слой вокруг предприятия был перекрыт песком и щебнем на площади 1,2 гектара, а следы разлива нефтепродуктов обнаружены на площади 1 300 кв. м. Экспертиза подтвердила значительное загрязнение плодородного слоя почвы, ущерб оценили в 5,1 млн рублей.

В отношении юридического лица составили административный материал со штрафом в 40 тысяч рублей. Поскольку предприятие зарегистрировано в Белгородской области, Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд субъекта РФ с требованиями о взыскании с нарушителя материального ущерба.

Белгородский Арбитраж удовлетворил требование волгоградского ведомства. Решение суда вступило в законную силу.