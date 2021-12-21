Токио, , 16:48 — REGNUM Японский дизайнер Nigo (Томоаки Нагао) сделал анонс своего альбома. Соответствующая информация появилась на его странице в Instagram 21 декабря 2021 года.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

https://www.instagram.com/p/CXutis-vW4O/

Будущий проект получил название I Know NIGO, а также включил в себя совместные треки с Lil Uzi Vert, A$AP Rocky, Kid Cudi, Pusha T и другими музыкантами. Дата выхода пластинки на данный момент неизвестна.

Напомним, что Nigo приобрел славу, создав в 1993 году бренд одежды A Bathing Ape. Также за свою карьеру он успел поработать в качестве продюсера, диджея и предпринимателя.

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