Токио, 21 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Японский дизайнер Nigo (Томоаки Нагао) сделал анонс своего альбома. Соответствующая информация появилась на его странице в Instagram 21 декабря 2021 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

https://www.instagram.com/p/CXutis-vW4O/

Будущий проект получил название I Know NIGO, а также включил в себя совместные треки с Lil Uzi Vert, A$AP Rocky, Kid Cudi, Pusha T и другими музыкантами. Дата выхода пластинки на данный момент неизвестна.

Напомним, что Nigo приобрел славу, создав в 1993 году бренд одежды A Bathing Ape. Также за свою карьеру он успел поработать в качестве продюсера, диджея и предпринимателя.