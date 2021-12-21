Дизайнер Nigo анонсировал альбом со звёздными гостями
Токио, 21 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Японский дизайнер Nigo (Томоаки Нагао) сделал анонс своего альбома. Соответствующая информация появилась на его странице в Instagram 21 декабря 2021 года.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музыка
https://www.instagram.com/p/CXutis-vW4O/
Будущий проект получил название I Know NIGO, а также включил в себя совместные треки с Lil Uzi Vert, A$AP Rocky, Kid Cudi, Pusha T и другими музыкантами. Дата выхода пластинки на данный момент неизвестна.
Напомним, что Nigo приобрел славу, создав в 1993 году бренд одежды A Bathing Ape. Также за свою карьеру он успел поработать в качестве продюсера, диджея и предпринимателя.