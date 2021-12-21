Пермь, 21 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Перми аэропорт приостановил отправку и приём самолётов. Эта информация содержится на онлайн-табло аэровокзала.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

Причиной стал сильный снегопад. Ранее снег повлиял на работу аэропортов Челябинска и Оренбурга.

Отметим, 21 декабря снегопады накрыли практически весь Урал. Тем не менее аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге пока продолжает работу.