Вашингтон, 21 декабря 2021, 16:45 — REGNUM Американский рэпер Lil Durk (Дёрк Бэнкс) выпустил клип на композицию Broadway Girls, записанную при участии певца Моргана Уоллена. Премьера работы состоялся на YouTube-канале рэп-артиста вечером 20 декабря 2021 года.
По сюжету видео музыканты разгуливают по ночным улицам города, плавно перемещаясь на местную вечеринку. Съемки ролика проходили в Нэшвилле (США).
Напомним, что этот трек стал первым сотрудничеством исполнителей. Осенью 2021 года Lil Durk также отметился выпуском двух сольных песен.
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