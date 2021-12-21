Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Американский рэпер Lil Durk (Дёрк Бэнкс) выпустил клип на композицию Broadway Girls, записанную при участии певца Моргана Уоллена. Премьера работы состоялся на YouTube-канале рэп-артиста вечером 20 декабря 2021 года.

Музыка (сс) Eric Nopanen

По сюжету видео музыканты разгуливают по ночным улицам города, плавно перемещаясь на местную вечеринку. Съемки ролика проходили в Нэшвилле (США).

Напомним, что этот трек стал первым сотрудничеством исполнителей. Осенью 2021 года Lil Durk также отметился выпуском двух сольных песен.

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